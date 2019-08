CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alda VanzanHanno esibito anche il tesserino: Siamo della Finanza, dobbiamo controllare. E al Danieli, l'albergone a cinque stelle affacciato sul Bacino di San Marco che ha la più strepitosa delle terrazze veneziane, sono trasaliti. Controllare cosa? Lì è cascato il palco: i due finanzieri, veri o finti che fossero, volevano salire su in terrazza. Dobbiamo verificare una persona. È finita che sono rimasti fuori come altre decine di aspiranti imbucati che stavolta non ce l'hanno fatta a partecipare al primo party della Mostra del cinema,...