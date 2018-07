CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alcuni giorni fa, nella splendida terrazza delle Assicurazioni Generali in piazza Venezia, Roma ha accolto i cinque scrittori finalisti del premio Campiello. Dei loro libri, tre hanno carattere storico: la rivoluzione russa, la guerra di Spagna, la dittatura hitleriana. Non si poteva scegliere luogo migliore, perché quella piazza contiene la testimonianza della nostra tragedia più recente: la guerra e il fascismo. E mentre gli autori parlavano, l'attenzione si sdoppiava, come se stessimo ascoltando anche le voci dei protagonisti di una...