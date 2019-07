Albignasegno, parole d'autore questa sera con Dacia Maraini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROPer la rassegna Parole d'Autore di Albignasego. Oggi alle 21, nel Palazzetto dello Sport di via Pirandello 2 nella cittadina padovana sarà ospite Dacia Maraini con il suo ultimo libro Corpo Felice (Rizzoli). Ingresso libero. Un'autrice simbolo della lotta per i diritti femminili racconta cosa significa essere donna e madre, ieri come oggi, tra le contraddizioni di sempre e le sfide di domani. Una madre che non ha avuto il tempo di esserlo. Un figlio mai cresciuto. Dacia Maraini riavvolge il filo di una storia tempestosa, quella al...