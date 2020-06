L'ANNIVERSARIO

A cent'anni dalla nascita la figura attoriale di Alberto Sordi è una specie di icona intoccabile del nostro cinema, convenzionalmente accreditato come l'espressione più esaustiva dell'essere italiano, attraverso uno sviluppo continuo di maschere rappresentative della nostra storia e della nostra cultura, una galleria impressionante di personaggi che hanno esportato quell'immagine consolidata contenente vizi e virtù di un popolo, fatta di slanci e altruismo, ma anche, più spesso, di meschinità e vigliaccheria. Non è un caso che l'italiano medio si rispecchi nei ruoli significativi di una carriera straordinaria, in qualche modo anche illudendosi di potersi vergognare e, ridendone, assolvere negli aspetti meno edificanti di una realtà tutt'altro che esemplare, sempre in bilico tra la farsa e la tragedia, quando non scopertamente grottesca, come in uno dei suoi ruoli più memorabili, come il Nando Mericoni in Un americano a Roma.

MEMORIA COLLETTIVA

Ripercorrere ancora una volta un percorso esuberante di successi, rammentandone personaggi e film, è un esercizio piuttosto futile: appartengono a una memoria collettiva granitica e, a dispetto del tempo e dei cambi generazionali, ancora conservata con rispetto e divertimento, anche quando il risvolto della risata terminava in rantoli drammatici, come nei suoi lavori più cupi e disperati, pur di ambigua e controversa lettura (Un borghese piccolo piccolo), e in quei bagliori di sofferta disillusione (Tutti a casa e Una vita difficile), o negli scatti di eroismo e di riscatto (La grande guerra).

COMMEDIA ALL'ITALIANA

Ma l'Albertone resta soprattutto l'interprete ufficiale della commedia all'italiana, il volto che ne codifica un genere, attraverso gesti e comportamenti, tic e nevrosi, meglio di altri colleghi, magari più eclettici, come Ugo Tognazzi, ma non sufficientemente identificativi, perché la medietà sordiana, molto democristiana, ha rappresentato, in un contesto socio-politico come quello italiano del dopoguerra, quantomeno fino alla soglia del nuovo millennio, la mirabile sintesi di un Paese intero, lavorando in pratica con quasi tutti i registi fondamentali del nostro cinema e in particolare affidandosi alla penna infaticabile e generosa di Rodolfo Sonego.

L'ANTIDIVO

Sostanzialmente antidivo, romanocentrico come appare inevitabile, aspetto quasi contradditorio se lo si considera rappresentante globale della società italiana, Sordi non ha mai ecceduto in caratterizzazioni regionali e forse una di queste è proprio quella di Venezia, la luna e tu, nella quale Dino Risi, in un film dalla confezione scontatamente turistica, gli affida il ruolo di un gondoliere in cerca di avventure con le giovani straniere, facendo ingelosire la propria fidanzata, raggiungendo vette di umorismo dialettale con quel veneziano romanesco, specie nell'avventurosa esibizione canora di Cocoleta sotto il Ponte dei Sospiri. E certo indipendentemente a questo azzardato omaggio alla città lagunare, la Biennale gli conferì il Leone d'oro alla carriera, nel 1995.

IN TELEVISIONE

Ricordato anche per apparizioni fulminee in televisione, come il celebre duetto con Mina in Studio Uno, e soprattutto per la geniale voce regalata all'Ollio italiano, ha finito col pagare il desiderio autoriale di regista, dimostrandosi piuttosto moralista e convenzionale, in film spesso stanchi e consolatori, ben lontani dalle graffianti partiture degli anni d'oro davanti alla macchina da presa. Resta inevitabilmente un'icona assoluta, figlia di tutte le contraddizioni italiane, tra l'arroganza di vitelloni e marchesi del grillo e l'immagine insostituibile di retoriche qualunquiste, sulla quale rimane celebre l'irresistibile furia trasgressiva di Nanni Moretti-Michele Apicella in Ecce bombo, dove a chi sosteneva che «neri e rossi tutti uguali», il regista romano si avventava con un «ma che siamo in un film con Alberto Sordi? Te lo meriti Alberto Sordi». I miti (r)esistono, affinché chiunque possa dissacrarli.

Adriano De Grandis

