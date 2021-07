Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ALBERGATORIVENEZIA Il barometro della crisi si fa ancora sentire. Tuttavia, in questi mesi, alcune strutture ricettive a conduzione familiare hanno deciso di puntare sull'innovazione delle proprie realtà, per conquistare una nuova fascia di clientela. Si è conclusa ieri la due giorni dedicata agli Hospitality Days, promossa dal Consorzio Compagnia Alberghi Venezia (ConCAVe) e dall'azienda Rubelli, per condividere esperienze e idee di...