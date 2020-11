BENEFICENZA

I sommelier veneti dell'Ais celebrano la decima edizione di Alba vitae, l'iniziativa di solidarietà che da dieci anni consente di devolvere in beneficenza gli introiti derivanti dalla vendita di un vino. In due lustri, come ha spiegato il presidente dell'Ais veneto, Marco Aldegheri, l'associazione ha raccolto oltre 50 mila euro. Le cantine che in questi anni hanno partecipato all'iniziativa, individuate volta per volta dalle singole delegazioni provinciali, sono state: Tenuta Sant'Antonio, Serafini e Vidotto, Maculan, Villa Rinaldi, Vignalta, LoredanGasparini, Ca' Lustra Zanovello, Zymé, Bonotto delle Tezze. Quest'anno la delegazione di Vicenza, presieduta da Paola Bonomi, ha individuato la Cantina Dal Maso di Selva di Montebello che ha firmato 800 bottiglie magnum di Lavica. Si tratta di un blend costituito dal 50% di Tai, 30% di cabernet sauvignon e 20% di merlot. Ogni bottiglia costa 55 euro; si possono acquistare solo via e-commerce cliccando su www.store.aisveneto.it

QUARTA GENERAZIONE

Anche per l'azienda guidata dai fratelli Nicola, Silvia e Anna Dal Maso l'occasione è del tutto particolare: rappresentano la quarta generazione di una famiglia che produce vino da oltre cento anni e l'hanno voluto raccontare sulla bottiglia. L'etichetta ha in foto il papà Luigi da bambino mentre assaggia un grappolo d'uva assieme alle date 1912-2019. Il Lavica ha 14.5 gradi, offre sentori di frutti rossi e di frutta matura. Il ricavato della vendita delle magnum servirà a finanziare l'associazione benefica Vicenza for children.

VICENZA FOR CHILDREN

Come hanno spiegato la presidente Coralba Scarrico e Fabio Chiarenza, direttore della chirurgia pediatrica dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, la somma raccolta consentirà l'acquisto di un micro-endoscopio per i bambini affetti da calcolosi. Si potranno risolvere importanti malformazioni renali e vescicali riducendo al minimo dolore e degenza.

Un altro aspetto degno di rilievo l'ha annunciato Manuela Cornelii, consigliere nazionale dell'Ais: il format benefico creato nel Veneto dall'anno prossimo diventerà nazionale: ogni regione organizzerà la propria Alba vitae perché il vino sia a dimensione solidale in tutta Italia.

Antonio Di Lorenzo

