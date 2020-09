Alba Rohrwacher moglie tradita che spacca i piatti e si butta dalla finestra, Luigi Lo Cascio marito fedifrago che ferisce tutte le donne amate, i due incolpevoli figli traumatizzati tra urla, litigi, tentativi di suicidio, riappacificazioni, rancori e ricatti dei genitori... l'infernale dinamica di una famiglia italiana, quella protagonista di Lacci (nelle sale dal 1° ottobre), ha inaugurato tra gli applausi la 77esima Mostra. Per il regista Daniele Luchetti, romano, 60 anni, si tratta di un ritorno a Venezia.

Perché da questa Mostra si aspetta la rivincita?

«Ero venuto al Lido due sole volte. La prima, nel 1983, con il mio corto di diploma della scuola di cinema, poi nel 1998 in concorso con Piccoli maestri. Ma il film venne accolto male e ora spero sinceramente di rifarmi, anche perché considero Lacci il mio lavoro migliore».

Cosa l'ha spinta a portare sullo schermo l'omonimo romanzo di Domenico Starnone (Einaudi)?

«La sua qualità letteraria e, soprattutto, il fatto che tutti possiamo identificarci nei protagonisti. Ognuno di noi è stato in coppia, magari si è separato. A cominciare da me».

La vicenda del film somiglia alla sua?

«Non proprio. Quando mia moglie e io ci siamo lasciati, abbiamo fatto le cose con maggiore cautela rispetto ai personaggi di Lacci».

Ha tenuto presente Scene da un matrimonio, il film più riuscito di sempre sui legami inscindibili che nel bene e nel male tengono unita una coppia per tutta la vita?

«Mi sono attenuto al libro di Starnone con l'aiuto dello sceneggiatore Francesco Piccolo, ma devo ammettere che quel capolavoro di Ingmar Bergman è il mio film preferito. Come non pensarci? Tengo il santino del regista accanto al letto».

Il cinema italiano non può fare a meno di raccontare la famiglia?

«È un tema che fa parte del nostro dna cinematografico, proprio come il denaro è connaturato con i film americani. La famiglia è un microcosmo che permette di raccontare l'intero Paese».

Come hanno reagito Rohrwacher e Lo Cascio quando lei ha deciso di affidare i loro ruoli da anziani a Laura Morante e Silvio Orlando?

«All'inizio hanno pensato che fossi pazzo, poi sono stati contenti. Non cercavo la somiglianza fisica, ma altri due attori bravissimi».

La scena più difficile da girare?

«Tutte quelle ad alto tasso emotivo che hanno coinvolto i bambini, come i litigi dei genitori. Ma noi abbiamo affiancato i piccoli con affetto e sensibilità, loro si sono affidati e tutto è andato benissimo, senza traumi».

Il cinema, secondo lei, sopravviverà alla pandemia?

«Senza dubbio. È sopravvissuto alla guerra e ora sta imparando a convivere con il virus. Cinema e teatro sono beni di prima necessità, insostituibili. L'intrattenimento goduto insieme agli altri regala delle emozioni che il consumo in streaming o l'home video non potranno mai dare».

Ma il cinema italiano è in grado di affrontare la sfida?

«Sì, sono ottimista perché appare in grande crescita, ottiene riconoscimenti internazionali e può contare su un parco di attori maturi, straordinari. Spero che a questo nostro circo si aggiungano anche dei volti giovani».

È vero che dirigerà la nuova stagione de L'amica geniale?

«Sì, sto ultimando la preparazione e sono molto contento. Mi considero un fan dei romanzi di Elena Ferrante, ho amato la serie. Non vedo l'ora di essere sul set».

Un bilancio della sua carriera da Domani accadrà a Il portaborse, La scuola, Anni felici?

«Mi sembra ancora presto per i bilanci».

Gloria Satta

