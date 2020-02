LE DEGUSTAZIONI

La pizza al vapore di Massimiliano Alajmo nasce dopo anni di studio e come naturale conseguenza del suo pensiero gastronomico che ricerca leggerezza, profondità gustativa e olfattiva e digeribilità. Grazie ad una prima cottura al vapore la pasta sviluppa una struttura ariosa che esalta gli ingredienti di condimento, risultando al contempo leggera e digeribile. Le birre Amor (Bianca o Ambrata), invece, sono firmate dal mastro birraio Teo Musso, ovvero da Baladin, e realizzate in esclusiva per Alajmo. Ebbene, venerdì prossimo, l'Abc Montecchia di Selavazzano Dentro (Pd) propone una serata di degustazione delle pizze di Max accompagnate dalle birre artigianali Amor (info: 049/8055323).

A Barbarano Vicentino, invece, tornano gli eventi di degustazione del ristorante Aqua Crua di Giulian Baldessari, una stella Michelin. Si riparte, mercoledì, dalla Borgogna con una selezione strepitosa, accompagnati nel percorso da Mauro Businaro e con la regia del sommelier Paolo Rancati. E ad ogni vino sarà abbinato un assaggio della cucina. La degustazione inizierà alle 20. I vini saranno: Chambolle-Musigny 2015, Nuits St.George Les Damodes 2013, Vosne Romanee 1er Cru 2014, Clos Vougeot Gran Cru 2014, Pernand Vergelesse 1er Cru 2015. Info: 0444/776096.

