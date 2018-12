Al via Capri Hollywood con Eli Roth e Luca Guadagnino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È Luca Guadagnino, regista di Suspiria (in sala dal 1° gennaio), di Chiamami col tuo nome (in finale agli ultimi Oscar, una statuetta vinta per la sceneggiatura), il filmaker 2018: il regista verrà decorato a Capri, Hollywood, il festival fondato e diretto da Pascal Vicedomini, arrivato alla 23esima edizione e al via da oggi con l'anteprima europea del film Vice di Adam McKay, interpretato da Christian Bale, prodotto da Brad Pitt e candidato a sei Golden Globes.Mario Martone, presente con i protagonisti di Capri Revolution Marianna Fontana...