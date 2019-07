Al via a Venezia la Biennale Teatro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Mi piace rompere i limiti. Voglio mescolare chi è in scena con chi sta fuori. Il processo creativo inizia dalla ricerca della cosa più entusiasmante per il pubblico. Cerco di liberarmi dei cliché e affronto quello che sembra impossibile. E la bellezza di lavorare per un pubblico giovane è che non ci sono aspettative, preconcetti, limiti». L'olandese Jetse Batelaan (nella foto) descrive così il suo lavoro sul teatro-ragazzi, che l'ha portato all'assegnazione del Leone d'Argento 2019 e ad inaugurare, questa sera al Teatro Goldoni, la...