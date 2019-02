Al Toniolo un viaggio con le musiche di Morricone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È dedicato ad Ennio Morricone il secondo appuntamento della rassegna On stage al Teatro Toniolo di Mestre, organizzata dal settore Cultura del comune di Venezia e da Veneto Jazz.Mercoledì 13 febbraio (ore 21), The legend of Ennio Morricone, firmato dall' Ensemble Symphony Orchestra e diretto da Giacomo Loprieno. Cinquecento colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d'Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l'idea...