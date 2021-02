Nuove nomine al Teatro Stabile di Verona. Paolo Valerio lascia l'incarico che andrà al docente universitario Piermario Vescovo (nella foto). «A questo proposito a nome dell'intero Teatro Veneto ci congratuliamo e facciamo i migliori complimenti a Piermario Vescovo per questo incarico con queste parole il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto e il direttore Massimo Ongaro hanno salutato la nomina di Piermario Vescovo come nuovo direttore del Teatro Stabile di Verona.

«La curatela dell'edizione critica de I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni pubblicata da Marsilio in occasione del debutto della nostra produzione per la regia di Malosti è solo l'ultimo dei lavori che ci hanno visto collaborare con Vescovo. Un grande esperto del teatro italiano e veneto dal Cinquecento al Settecento, non solo per la sua carriere accademica come docente a Ca' Foscari, ma anche per l'impegno sulla scena come traduttore e regista. A Vescovo vanno quindi i nostri migliori auguri di buon lavoro per il prossimo futuro che, sono certo, vedrà il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro di Verona collaborare sempre più al servizio del territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA