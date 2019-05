CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AL PARCOVenezia vuole diventare la capitale italiana della musica di tendenza. Avvicinare i giovani tra i 18 e i 35 anni. Questo è lo spirito con cui tra il 12 e il 14 luglio Home Venice sbarca al parco di San Giuliano di Mestre. Uno spazio enorme, che in passato aveva ospitato l'adunata di Papa Benedetto XVI (2011) e ancor prima concerti memorabili del Jammin' Festival e che ora è stato attrezzato per ospitare grandi eventi con importanti investimenti da parte del Comune.NOVE ANNIOnce in a lifetime, una volta nella vita, è lo slogan con...