AL PALASPORT VENEZIA La Mestrina ha vinto con merito, ieri pomeriggio, l'ottava

AL PALASPORTVENEZIA La Mestrina ha vinto con merito, ieri pomeriggio, l'ottava edizione del torneo di basket per esordienti Fabrizio Piaggi: un memorial per ricordare l'impegno di questo appassionato allenatore di squadre giovanili, promosso dal figlio Ares. La Mestrina ha superato le fasi eliminatorie mattutine, giungendo infine a battere in finale la Virtus Venezia nel tardo pomeriggio.«Da anni gli amici di mio padre e vari sponsor permettono la riuscita del torneo - ha detto Ares - le società che vi partecipano non pagano nulla di...