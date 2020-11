L'EVENTO

Del tempo che ci consegna uccellini in testa, cappellini posati delicatamente su trecce immancabili che si arrotolavano - esaltate da trecce finte che allora abbondavano - parla la mostra Moda senza tempo (About time: Fashion and Duration) inaugurata al Met di New York dove resterà aperta fino al prossimo 7 febbraio 2021. Voluta da Vuitton per celebrare i 150 anni di vita del museo newyorkese dove la moda ha trovato spazi importanti per diventare documento di storia, la mostra si snoda dalla fine dell'Ottocento ai nostri giorni presentandoci le follie, il surreale di certi modi di vestire, le esasperazioni come certi compiacimenti della Belle Epoque o il gioco facile dell'ebbrezza interpretato dalla moda-charleston.

Negli ultimi decenni dell'Ottocento, mentre nelle sale dedicate ai balli importanti si muovevano a debita distanza gonne rese anche più ampie dalle crinoline, Worth, il famoso sarto parigino, iniziava la sua battaglia per riportare la donna a dimensioni umane, liberare il corpo da torture come i corsetti, o gli stringi-vita che avevano provocato tanti danni. Con l'arrivo del Novecento finiva l'epoca delle maniche immense, talmente grandi da esigere a volte di venire gonfiate da supporti di piume, o sorrette da lastre di metallo; finiva il tempo delle mantelline - spesso di cachemire - che coprivano scollature profondissime e finiva per gli uomini l'obbligo del frac che fino allora usato come abito da giorno quasi d'obbligo sarebbe diventato un abito solo per cerimonie, sostituito per la moda da giorno da completi con pantaloni e giacca che diventeranno la mise maschile in voga ancora oggi.

Centoventi capi: dalla fine del XIX secolo al nostro tempo, per raccontare il tempo, una moda che - sotto la guida di Nicolas Guesquière (stilista di Vuitton) - i curatori della Mostra considerano anche nelle differenze affidate a tagli, tessuti, colori. Non mancano esempi che sottolineano ad esempio quell'irrompere del nero come colore quasi irrinunciabile per la moda maschile all'inizio del Novecento, un colore imposto dall'avvento romantico che travolgeva quel tempo inesorabilmente. Fino all'imput stilistico di Coco Chanel che aveva dato l'avvio a una vera rivoluzione femminile; e gli anni Venti e Trenta, con la moda ruggente, che improvvisamente accorciava le gonne,

Luciana Boccardi

