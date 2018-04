Al Malibran c'è l'Orlando Furioso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOIn un nuovo allestimento del teatro La Fenice, realizzato in coproduzione con il Festival della Valle d'Itria di Martina Franca e con la Radio della Svizzera Italiana, andrà in scena oggi al teatro Malibran l'opera di Vivaldi Orlando furioso (repliche domenica 15, martedì 17, giovedì 19 e sabato 21). Lo spettacolo vede impegnato come regista Fabio Ceresa, mentre le scene sono di Massimo Checchetto, i costumi di Giuseppe Palella, le luci di Fabio Barettin e le coreografie di Riccardo Olivier. A Diego Fasolis, maestro al cembalo...