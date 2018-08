Al Lido addio a Stefano Largo, una vita nella pallacanestro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDO(L.M.) E' morto, la notte scorsa, a 87 anni, Stefano Largo uno dei dirigenti sportivi del Lido più stimati e benvoluti in isola, cui soprattutto la Pallacanestro Lido deve molto dei suoi successi e del proprio sviluppo negli anni' 70-'80. Era ricoverato da circa un mese e mezzo all'ospedale Fatebenefratelli di Venezia. Ricordarlo significa anzitutto parlare del suo ruolo di dirigente sportivo. Erano i tempi in cui non si giocava ancora alla palestra Olivi delle Terre Perse, ma nel campo all'aperto delle Quattro Fontane. E Largo è stato...