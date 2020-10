IL RICONOSCIMENTO

Dieci tenute in sei aree vitivinicole italiane, la presenza in 94 mercati in tutto il mondo, quasi 23 milioni di bottiglie prodotte annualmente, un fatturato che nel 2019 ha sfiorato i 190 milioni di euro e una superficie vitata complessiva di quasi 700 ettari: Santa Margherita gruppo vinicolo con sede a Fossalta di Portogruaro (Venezia) riceve il premio Cantina dell'anno dalla Guida vini d'Italia 2021 del Gambero Rosso perché a fronte dei grandi numeri (oltre 700 ettari) è riuscita a proporre vini di livello eccellente da tutti i territori dove è presente, a cominciare dalla casa madre, Santa Margherita: dunque, qualità e quantità, due fattori che spesso non coincidono ma in questo caso sì.

Il riconoscimento è frutto dell'impegno della famiglia Marzotto, che ha riunito nel tempo griffe di assoluto spessore del panorama italiano: da Ca' del Bosco a Cà Maiol in Lombardia, passando per Kettmeir in Alto Adige, Lamole di Lamole in Chianti Classico e Mesa in Sardegna. «Santa Margherita ha spiegato in una intervista a commento del premio ricevuto, Beniamino Garofalo, dallo scorso marzo amministratore delegato del gruppo - ha attraversato quasi un secolo di storia, ha trasformato territori quasi abbandonati in campi fertili, ha favorito la transizione italiana verso una produzione di eccellenza e non soltanto di quantità, ha intuito la forza di un modello di crescita condiviso con tante famiglie di agricoltori, in territori diversi rispettandone l'identità, e oggi è in prima linea nella lotta al global warming con l'autoproduzione di energia, la conduzione biologica dei vigneti e molte altre azioni concrete».

