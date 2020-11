Al di fuori dei propri controllati recinti agonistici importanti, lo sport, com'è evidente, assolve principalmente lo scopo di una socializzazione, a maggior ragione tra i più giovani, purtroppo sempre più messa in discussione, dal febbraio scorso, dalla pandemia, che di fatto, anche nei più recenti dpcm del Governo, lascia per ragioni economiche vivi gli sport individuali e di squadra a livello nazionale e internazionale, obbligando alla sospensione le attività dilettantistiche, amatoriali e di puro mantenimento fisico.

Probabile che oggi qualsiasi sondaggio sullo sport più amato, in una certa area geografica, a una certa età e a seconda del proprio lavoro o della propria istruzione passi anche per questi contrattempi.

Non è un caso che diverse persone reputino insoddisfacente il grado di coinvolgimento di campionati di calcio, basket, volley e appuntamenti come Giro d'Italia, tornei internazionali di tennis, il 6 Nazioni di rugby, dove tutto è stravolto da continue assenze per positività di atleti, la mancanza di pubblico negli stadi e nei palazzetti, infine programmazioni sballate rispetto al consueto proprio periodo dell'anno: che Giro è quello che porta i ciclisti alle porte di novembre, a scalare montagne e a percorrere chilometri e chilometri tra nebbia e pioggia?

Certo i dati raccolti indicano e confermano cambiamenti in corso da tempo.

Il calcio che, ahinoi solo per l'Italia, rappresenta da sempre un serbatoio capace di contenere da solo, in valori economici, strutturali e partecipativi, più elementi e valori di tutti gli altri sport messi insieme (è pur sempre il re delle programmazioni televisive), sta cominciando a vedere sgretolato questo abnorme e sconcertante dominio.

A Nordest solo il 19% afferma oggi di preferirlo a qualsiasi altro sport, una percentuale che mostra un crescente deprezzamento nelle generazioni più giovani (addirittura con un calo attorno al 50% nella fascia che arriva ai 24 anni) e un maggior disinteresse anche nelle classi sociali più istruite e agiate.

È un dato che sembra accostabile anche al ciclismo, sport di grande frequentazione triveneta, che paga più o meno lo stesso crescente disinteresse. Purtroppo manca un dato estrapolato per il rugby (presente nel contenitore altri sport), un altro di quegli sport che godono di un'attenzione, nel Nordest, come in nessun'altra zona italiana.

E se la supremazia del volley sul basket ha radici femminili (non a caso la pallavolo ha una partecipazione di donne, dentro e fuori dal parquet, come in un nessun altro sport di squadra), è semmai il dato degli agnostici a essere meritevole di investigazione: la percentuale di chi non ama alcun sport è la seconda assoluta (18%), appena un punto sotto il calcio e ben maggiore del gruppo nutrito degli altri sport, snobbati curiosamente più dai pensionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA