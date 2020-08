Conosciuta dal grande pubblico come caratterista e personaggio tvo dall'ironia stralunata, Franca Valeri è stata in realtà attrice, sceneggiatrice e drammaturga, ma anche regista d'opera. Ha lavorato nel cinema e nel teatro di parola e musicale. E quando è scomparsa lo scorso 9 agosto ha lasciato un vuoto che in qualche modo l'attrice padovana Lucia Schierano (nella foto) colma portando in scena un dialogo immaginario con l'artista Valeri. Lo spettacolo Franca, come te solo la Valeri - presentato in forma di studio al Teatro Verdi di Padova e al Goldoni di Venezia nei giorni del centesimo compleanno dell'artista e poco prima della sua morte - è ora in scena al Teatro Mario Del Monaco di Treviso martedì 1 settembre alle 19 (info www.teatrostabileveneto.it). Con la sua intelligenza, la profonda cultura mai ostentata, e quel suo straordinario senso dell'umorismo, Franca Valeri (pseudonimo di Alma Franca Maria Norsa) ha attraversato la storia dello spettacolo italiano, esplorandone e praticandone tutti i linguaggi: il teatro, la radio, la televisione, il cinema e l'opera lirica. Sul palco Lucia Schierano dà voce e corpo alla Valeri donna e artista. «Questo lavoro, ancora in forma di studio, è nato l'anno scorso dall'incontro con lo Stabile del Veneto per celebrare i cent'anni della Valeri, che cadevano proprio nel 2020 evidenzia Schierano Il mio legame con Franca deriva dal fatto che spesso venivo avvicinata a lei per la voce o la corporatura, ma anche per l'ironia». Partendo dal volume Franca Valeri, l'opera e il mito di Adriano Emi, Schierano ha attraversato il repertorio vasto e profondo dell'artista milanese. «Mi sono vista e rivista tanta roba su Youtube e sulle teche Rai, ho ascoltato i dischi incisi da Franca riferisce Non ho avuto l'opportunità di interfacciarmi con lei, anche se si pensava di farle vedere questo lavoro dopo il debutto. Purtroppo se n'è andata prima e l'ho salutata alla veglia al Teatro Argentina». Quello che emerge è il ritratto di una donna intelligente, «capace di affrontare il comico con tutte le sfumature, attraversandone il lato tragico nel paradosso conclude Schierano Era una donna libera, indipendente, fuori dagli schemi, mai volgare. Un esempio, oltre che un mito per molti».

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA