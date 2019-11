Al Comunale di Belluno la musica di Branduardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTOGrande attesa per il concerto di Angelo Branduardi, in tour con Il Cammino dell'Anima, con tappa a Belluno, al Teatro Comunale, oggi alle 21, grazie a Veneto Jazz. I biglietti sono disponibili nel circuito Geticket e dalle 19.30 di oggi alla biglietteria del Teatro. Il concerto, della durata di due ore circa, sarà idealmente diviso in due parti.La prima parte, con Branduardi solo sul palco davanti ad un impalpabile velo bianco, è dedicata a Il Cammino dell'Anima che riprende alcuni temi dell'opera visionaria di Hildegard von...