Al Centro Palladio arriva la collezione Papafava

Una mostra che racconta una vicenda straordinaria: una raccolta di disegni di architettura rimasta intatta perché protetta per secoli nell'archivio di una nobile famiglia padovana, in grado di trasportarci in un mondo lontano, quello di Alessandro Papafava (1784-1861), architetto padovano cresciuto in tempi difficili ma fervidi di passioni, all'indomani della caduta della Serenissima.

L'eccezionale raccolta di 49 fogli di vario formato e di stampe di celebri architetti a cavallo tra due secoli fra cui Giacomo Quarenghi, Giuseppe Camporese e l'inglese Joseph Michael Gandy venne riunita da Alessandro tra il 1803 e il 1807. Dopo due secoli, questo prezioso materiale è stato generosamente donato dalla famiglia Papafava dei Carraresi perché fosse conservato al Palladio Museum. La donazione è stata fatta in memoria del conte Novello Papafava dei Carraresi e di sua moglie Bianca Emo Capodilista per volontà dei figli Benedetta, Alberto, Fina, Marsilio, Alessandro, Donata, nonché degli eredi dei non più viventi Lieta e Francesco.

La raccolta, conservata integra dalla famiglia Papafava per più di 200 anni, è costituita da materiali di altissima qualità grafico-pittorica e riveste un valore storico enorme: essa ci restituisce infatti una rara istantanea degli interessi di un giovane studente di architettura fra Sette e Ottocento. La cura della mostra e del catalogo è stata affidata a due celebri studiosi: lo specialista irlandese Alistair Rowan, già presidente del Society of Architectural Historians of Great Britain e Susanna Pasquali, docente alla Sapienza di Roma.

Al loro fianco hanno lavorato specialisti dell'arte e dell'architettura del Sette-Ottocento, da Piervaleriano Angelini (Osservatorio Quarenghi, Bergamo) a Elena Catra (Università Ca' Foscari, Venezia), da Fabrizio Di Marco (Università La Sapienza, Roma) a Stefano Grandesso (Galleria Carlo Virgilio & C., Roma).

© RIPRODUZIONE RISERVATA