GLI EVENTI

VENEZIA Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò, sarà il quartier generali degli eventi ufficiali del Carnevale che si aprirà sabato e domenica prossimi con la festa Venexiana di Cannaregio. Il 15 e 16 gennaio, e poi dal 20 al 25 febbraio alle 21, il palazzo sul Canal Grande ospiterà l'evento glamour della manifestazione, Nurture love, feed the folly, il dinner show ufficiale del Carnevale. Dall'animazione artistica della compagnia Nuart e l'aperitivo firmato Aperol fino al menù esclusivo del Ristorante Wagner, sarà una serata fuori dallo spazio e dal tempo. Dopo cena si ballerà con ritmi selezionati dai deejay Oyadi e la modella Gloria Fregonese. La cena ufficiale sarà curata dal direttore artistico della manifestazione Massimo Checchetto. Gli ospiti verranno accolti da un anfitrione speciale, il Principe Maurice, simbolo del Carnevale veneziano che li porterà in una dimensione onirica, fuori dallo spazio e dal tempo, attraverso l'animazione artistica della compagnia Nuart con danzatori, performer e intrattenitori in costume che gireranno tra i tavoli allestiti in tema. Dopo cena, spazio alla musica da ballo. «Al Casinò di Venezia si può vivere il Carnevale nella sua dimensione più mondana e misteriosa spiega Checchetto- In una sedestorica affacciata sul Canal Grande dal fascino innegabile, luci, costumi, musica per scivolare in una dimensione onirica dove la realtà si tramuta in fantasia con un occhio di riguardo al lato gourmet, grazie ad un menu preparato ad hoc. Tutti i sensi, a partire dal gusto, sono coinvolti in questo dinner show, che da anni si è ormai accreditato come punto di riferimento di questo straordinario periodo». I biglietti essere acquistati onlinenel sito ufficiale, tramite call-center Hellovenezia +39 041 2424 oppure nei punti vendita Venezia Unica.

