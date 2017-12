Al ballo di Capodanno si va in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZEIl 31 dicembre si colloca in uno spazio temporale a sé stante: fine e inizio combaciano, mentre l'amica dall'altra parte del mondo manda auguri di inizio anno quando da noi ancora si sta facendo la spesa per il cenone. Quindi, tutto è permesso, anche abbandonare i propri look lineari e sobri dimenticandoli sotto una nuvola di tulle o chiffon per trasformarsi in quella ballerina di prima fila che in molte hanno sperato di diventare da bambine. Ci furono prima Cenerentola e Rossella O'Hara e poi teste coronate come Sissi o Maria...