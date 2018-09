Aiutare i piccoli malati con un sorriso, ecco il corso per diventare clown dottore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLONTARIATOVENEZIA Naso rosso, camice colorato, bolle di sapone e tanta fantasia. È questa la ricetta per far sorridere chi sta male, dal bambino al malato psichiatrico fino a chi si trovi a combattere contro malattie delicate come l'Alzheimer. Un mix che arriverà anche a Venezia, grazie all'organizzazione di Natascia Cecconi e Arianna Gambirasi, due volontarie dell'onlus Papà Renzo che sono riuscite, per la prima volta, a portare in Veneto la federazione nazionale clown dottori. E così, per chi voglia cimentarsi nella terapia del...