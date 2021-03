AIELLO 5

Ora

Lui prova a dimenticare lei, che nel frattempo si è fatta un'altra vita, illudendo un'altra. Ecco spiegato il sesso ibuprofene del testo. Lo sfogo è affidato a un r&b debole.

ANNALISA 6

Dieci

L'interprete elegante degli esordi fa la pace con quella più contemporanea delle ultime hit. Parte in sordina, poi si apre: Non ritorno in me ma niente panico.

ARISA 7

Potevi fare di più

Non importa se sono vestita o son nuda / se da sopra il divano più niente ti schioda. Arisa canta la fine di un amore.

COLAPESCE

E DIMARTINO 7

Musica leggerissima

Un omaggio al pop per non cadere dentro al buco nero, che è quello della depressione. Tra Battiato e la canzone francese per il podio.

COMA COSE 7

Fiamme negli occhi

Grattugio le tue lacrime, Ti mangio la malinconia: immagini oniriche, in salsa urban. Una canzone da spiaggia futuristica.

FASMA 5

Parlami

Una ballata pop-rock interpretata con l'autotune. Nonostante il titolo venga ripetuto nel testo per ben sedici volte, non lascia il segno.

FRANCESCA MICHIELIN

E FEDEZ 5

Chiamami per nome

Due ragazzi che promettono di esserci sempre l'uno per l'altra, tra pop, rap e urban (c'è anche Mahmood tra gli autori).

FRANCESCO RENGA 5

Quando trovo te

A 52 anni l'ex Timoria strizza l'occhio alla contemporaneità con Dardust, ma non rinuncia ai virtuosismi.

GHEMON 7

Momento perfetto

Cerca un posto da titolare: Ho aspettato in silenzio e con calma / ora mi è venuta voglia di urlare. Torna all'hip hop degli esordi.

MADAME 5

Voce

Cerca una ragazza: Dove sei finita amore?. Non è amore omosex: la ragazza è Madame stessa.

MANESKIN 8

Zitti e buoni

Omaggiano i grandi gruppi rock Anni 70. La rabbia è sincera. Potenti.

MAX GAZZÈ 7

Il farmacista

Parte citando Frankestein Jr.: lo scioglilingua è divertente e mette in fila farmaci di ogni tipo. Contro il logorio della vita moderna.

NOEMI 7

Glicine

Scopre il falsetto, ma non rinuncia al suo graffio. Canta di una relazione che ha lasciato segni profondi. La canzone è bella.

