AI PIEDI Il dubbio rimbalza dai lettini del mare all'asfalto di città: fin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AI PIEDIIl dubbio rimbalza dai lettini del mare all'asfalto di città: fin dove possono arrivare le infradito? Con l'evoluzione del sandalo in questione e le passerelle sempre più creative, verrebbe da rispondere ovunque, tanto che il poco elegante ciabattare sembra essere la colonna sonora delle vacanze al pari dello sciabordio delle onde. Gli strali lanciati a inizio estate dal New York Daily News hanno avuto poco ascolto. Il giornale, riferendosi alla Grande Mela, spiegava quanto camminare con queste scarpe rasoterra in città possa...