Ai Golden Globes vegani la superstar è sempre Netflix

LA PREMIAZIONE

The Irishman contro Marriage Story, I due Papi all'assalto di Joker, nessuna regista candidata alla faccia delle battaglie contro il gender gap, niente film italiani ma tante serie tv. Un menu tutto vegano e, soprattutto, il trionfo di Netflix che, forte di 34 nomination totalizzate tra cinema e tv, conquista un'ulteriore legittimazione nella sua avanzata nel mondo della produzione, iniziata appena sei anni fa tra successi e polemiche e destinata a sfociare anche quest'anno nella finale degli Academy. Stanotte, nei saloni dell'Hotel Beverly Hilton di Los Angeles, verranno assegnati i Golden Globe, i premi che aprono la stagione dei grandi riconoscimenti cinematografici anticipando i Sag Awards, i Bafta, gli Oscar. In Italia si potrà seguire in esclusiva la cerimonia, presentata per la quinta e ultima volta dall'irriverente comico inglese Ricky Gervais, in diretta dalle 00.55 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e su Sky Tg24 (canali 100 e 500).

I CANDIDATI

Assegnati fin dal 1944 dai giornalisti della Hollywood Foreign Press, una novantina di votanti contro i 9mila dell'Academy, i Globe si svolgono in un'atmosfera meno formale degli Oscar perché le star attendono il verdetto banchettando. E spesso la premiazione riserva delle sorprese. Stanotte la battaglia per il miglior film drammatico sarà tra Marriage Story di Noah Baumbach che racconta la fine di un matrimonio (sei nomination), il poderoso gangster-movie The Irishman di Martin Scorsese (cinque), il premiatissimo Joker di Todd Phillips, vincitore a Venezia, l'affresco di guerra 1917 di Sam Mendes, il prezioso I due Papi di Fernando Meirelles sull'incontro immaginario tra Ratzinger e Bergoglio. Previsto, come sempre, un Globe anche per il miglior musical o commedia: in finale sono arrivati Dolemite is My Name, Jojo Rabbit, Cerna con delitto, C'era una volta...a Hollywood di Quentin Tarantino (con cinque candidature), Rocketman, storia di Elton John. Tra i registi si sfideranno Bong Joon-ho per Parasite (super-favorito anche nella categoria del miglior film straniero contro Dolore e Gloria di Pedro Almodòvar), Mendes, Phillips, Scorsese, Tarantino. Tra gli attori protagonisti di un film drammatico, sembra non avere rivali Joaquin Phoenix-Joker che dovrà vedersela con Christian Bale (Le mans 66 - La grande sfida), Antonio Banderas (Dolore e Gloria), Adam Driver (il marito divorziato di Marriage Story), Jonathan Pryce, somigliantissimo Papa Francesco in I due Papi. Tra le attrici, in pole è Renée Zellweger per il biopic Judy in lizza con Scarlett Johannson (Marriage Story), Cynthia Errivo (Harriet), Saoirse Ronan (Piccole Donne), Charlize Theron (Bombshell). Cate Blanchett (Che fine ha fatto Bernadette?) e Emma Thompson (Late Night) sono candidate per la commedia mentre i giganti Al Pacino, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Joe Pesci e Brad Pitt corrono come non protagonisti. LE SERIE Tra le serie drammatiche vanta quattro nomination Chernobyl seguita da Catch 22, Fosse/Verdon, The Loudest Voice, Unbelievable. In finale anche Barry, Fleabag, Il metodo Kominsky, La fantastica signora Maisel, The Politician, Big Little Lies, Il Trono di Spade. Corrono anche Meryl Streep, Helen Mirren, Nicole Kidman, Kit Harington.

Gloria Satta

