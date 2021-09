Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMESTRE Ai domiciliari dopo la condanna per maltrattamenti in famiglia, non solo no rispetta la misura cautelare, bensì continua con la condotta violenta e vessatoria nei confronti dei genitori. Inevitabile per lui l'arresto e la reclusione in carcere.La vicenda riguarda un 45enne mestrino che doveva scontare la pena ristretto nella sua abitazione di via Piave, così come disposto dal tribunale. Nessun pentimento, nessun ravvedimento:...