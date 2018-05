Agrusti: «Ho iniziato con la Vespa, ma il sogno è sempre stata l'Harley»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIGNANO Fa gli scongiuri affinché il previsto brutto tempo non ci sia. Ma domenica è prontissimo a sfidare anche vento e pioggia, in sella alla sua Harley Davidson, pur di partecipare al Biker Fest di Lignano. Michelangelo Agrusti, già potente parlamentare Dc nella prima repubblica e ora presidente degli Industriali di Pordenone, è l'esempio di come la passione per le due ruote sia perfettamente interclassista e non conosca confini o differenze di appartenenza sociale: tra i bikers si è tutti uguali. «Certo che ci andrò. Quello di...