Ago, filo e tanta buona volontà. Ricuciamo insieme l'Italia: è l'invito che si leverà il 7 febbraio dai padiglioni fieristici, in quella che è stata scelta quale giornata di inaugurazione di Padova, capitale europea del Volontariato 2020. La cerimonia di inaugurazione che convoca il volontariato, il mondo della solidarietà e tutte le componenti sociali si tiene al dalle 9 alle 13 (padiglione 8): alla presenza del Capo dello Stato, in un crescendo di storie, immagini e musica verrà sottolineato il lungo cammino dell'Impegno civile in Italia, punto di partenza per le sfide dei prossimi anni. «Saranno ricordati i testimoni significativi di questa storia, ma anche i volti e le esperienze di chi quotidianamente compie preziose azioni di ordinario volontariato.

Uomini e donne di oggi ci accompagneranno nell'immaginare il futuro delle comunità che, insieme, vogliamo costruire. Non un convegno, più di un talk show, l'evento vuole essere - sottolineano dal Centro servizi per il volontariato di Padova, motore del tutto - una sorta di ideale trampolino di lancio affinché tutti ci sentiamo protagonisti del cambiamento di cui siamo chiamati ad essere parte». Condurranno la mattinata l'attrice Lella Costa e Riccardo Bonacina, fondatore di Vita non profit.

Durante la mattinata sono previste testimonianze di volontarie e volontari d'Italia. Gli interventi di giuristi, intellettuali, politici e uomini e donne del mondo del volontariato come Gherardo Colombo, Claudia Fiaschi, Stefano Tabò, Manuela Lanzarin, Cristina Piva, Domenico De Maio, Paolo Gubitta, Enrico Giovannini, Anna Fasano, don Dante Carraro, preceduti dai contributi artistici di Andrea Pennacchi, Tiziana Di Masi, Luca Bassanese, Lorenzo Baglioni, Ottavo Giorno, Tappeto di Iqbal. L'evento sarà dedicato alla memoria di don Giovanni Nervo, Luciano Tavazza, Antonio Papisca, Tom Benettollo, Maria Eletta Martini, Laura Conti (iscrizione obbligatoria alla pagina www.padovacapitale.it/inaugurazione).

La festa si sposterà poi a Palazzo De Claricini di via Cesarotti (ore 14) con il focus Rigenerare la solidarietà nei territori, seminario a cura di Animazione Sociale, quindi in contemporanea alle 14.30 nella Sala Convegni La Cittadella della Provincia di Padova (piazzetta Bardella), riflessione congiunta su L'impresa e lo sviluppo sostenibile: sfide, prospettive e opportunità. Consumo di suolo, cambiamento climatico, economia circolare, a cura di Confcommercio Veneto e Asvess, con la partecipazione di Enrico Giovannini portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

E ancora, alle 16 alla Fornace Carotta verranno presentati i 7 tavoli di lavoro per la comunità che verrà: i risultati del percorso partecipativo di Padova capitale in un workshop sulla generatività sociale a cura di Alleanza per la Generatività Sociale e Generativita.it. Gli ambiti tematici di riflessione condivisa sono appunto sette e attengono povertà e nuove emarginazioni, sport e benessere, cultura e istruzione, ambiente e urbanistica, tecnologia e innovazione, economia e sviluppo sostenibile, pace, diritti umani e cooperazione. I tavoli sono composti da rappresentanti del terzo settore, delle istituzioni, delle categorie economiche, dell'Università, di enti di ricerca e agenzie formative, delle organizzazioni sindacali e dei media della provincia di Padova e del Veneto.

Alle 17 in Sala Rossini al Caffè Pedrocchi conferenza su Il Dolore e la Bellezza, a cura dell'Ordine delle Professioni infermieristiche di Padova, con la partecipazione del teologo Vito Mancuso. Alle 21 in Sala dei Giganti Concerto dell'Orchestra di Padova e del Veneto (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA