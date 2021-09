Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I primi Emmy in presenza dall'inizio della pandemia incoronano «The Crown»: la quarta stagione della pluripremiata saga sulla famiglia reale britannica ha vinto il premio per la migliore serie drammatica regalando a Netflix la sua prima statuetta nella categoria. A Ted Lasso l'altra corona per la commedia: la serie con Jason Sudeikis sul coach di football americano dal grande cuore chiamato ad allenare una squadra di calcio britannica a...