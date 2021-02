S. MARIA MAGGIORE

VENEZIA Prima ha lanciato del caffè bollente sul viso dell'agente di polizia penitenziaria che lo stava accompagnando in cella, poi lo ha insultato sputandogli in viso e alla fine l'ha preso a calci sull'addome e sulle costole causandogli una prognosi di cinque giorni. Un'aggressione in piena regola e senza nessun motivo, andata in scena giovedì pomeriggio nella casa circondariale di Venezia, dopo un'udienza alla quale il detenuto aveva appena partecipato. Protagonista di tutto, un detenuto extracomunitario già famoso per le sue aggressioni immotivate e per aver danneggiato la cella.

«Allo stato attuale la situazione resta difficile - afferma Umberto Carrano, segretario provinciale dell'Unione sindacati polizia penitenziari di Venezia - Le condizioni di lavoro sono difficili e il personale è sottoposto a situazioni di stress, la preoccupazione tra il personale sale e le difficoltà operative generano un senso di abbandono, è arrivato il momento che l'amministrazione penitenziaria centrale presti maggiore attenzione alla realtà del carcere». Dove un anno fa, all'inizio della pandemia, era nata una delle tante rivolte che avevano infiammato i penitenziari d'Italia e per i quali sono arrivate nei giorni scorsi le richieste di condanna da parte della procura. «C'è bisogno di integrare la carenza di uomini in divisa e mezzi idonei per contrastare le aggressioni da parte di detenuti più facinorosi - continua Carrano - nonché l'aumento della pena detentiva in caso di aggressioni alla polizia all'interno del carcere. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ed una pronta guarigione al collega aggredito».

