MOVIDA

VENEZIA Si è scusato, ha detto di «essere pentito» e di voler risarcire il poliziotto che aveva colpito e contro il quale aveva tossito. Così M.J.V.T., diciannovenne nato in Messico ma cittadino statunitense e soldato semplice alla caserma Ederle di Vicenza, ha risposto alle domande del giudice di Venezia nell'udienza di convalida del suo arresto, avvenuto sabato sera in campo Santa Margherita. Il soldato statunitense, assistito dall'avvocato Andrea Bona, è stato rilasciato (dopo che il giudice ha convalidato l'arresto) e dovrà tornare in udienza il 28 ottobre, quando si entrerà nel merito di quanto successo.

Il soldato, in campo Santa Margherita senza indossare la mascherina, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, aveva iniziato a diventare molesto, tanto che un altro ragazzo, l'aveva invitato a darsi una regolata. Ne era nata una lite che aveva attirato l'attenzione di una pattuglia delle volanti. Lo straniero, però, invece che calmarsi, aveva reagito provocando i poliziotti, tossendo loro addosso. Il ventenne si era anche dato alla fuga, per essere bloccato dagli agenti in una calle cieca. Il giovane non si era fermato nemmeno qui, sferrando un pugno in faccia a un poliziotto, che aveva riportato lesioni per una prognosi di 5 giorni. (n.mun.)

