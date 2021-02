L'AGGUATO

VENEZIA Picchiato mentre stava facendo il tour virtuale da un gruppetto di ubriachi che stava urinando sul ponte di Rialto. Luca Fornasier, guida veneziana di 25 anni, ha affidato a un video su Facebook la disavventura capitatagli nella serata di ieri.

L'episodio, accaduto poco prima delle 19, è stato confermato dalla fidanzata, Erica Chia, già Maria del Carnevale nel 2018 e Angelo del 2019: «Mi ha solo detto che sta bene, anche se si sente molto spaventato e scosso». Fornasier ha infatti affermato: «Oggi come tutti i giorni per continuare il mio lavoro mi affido ai tour virtuali. Mi sono recato al ponte di Rialto, ho trovato alcuni ragazzi che alle sei e quarantacinque del pomeriggio urinavano alla base del ponte. Quindi prima di collegarmi per il tour con i clienti li ho richiamati dicendo loro che sono cose da non fare». Il giovane ha poi proseguito: «Nel giro di alcuni minuti è passata una pattuglia dei carabinieri, questi hanno ben pensato li avessi chiamati io e hanno aspettato che se ne andassero per poi scaraventarmi per terra aggredendomi da dietro. Il tutto è capitato mentre ero dal vivo ma avendo la telecamera puntata sul ponte non è stato visibile, in tre però mi hanno aggredito da dietro e ho sbattuto la testa sul ponte, spero che le telecamere li abbiano ripresi». In quei momenti un passante si è offerto di dare soccorso: «Li ha portati via sopra il ponte e quindi ho ripreso il tour, dato che mi stavano pagando, nel giro di qualche secondo con la coda dell'occhio ho visto il signore per terra con la bocca piena di sangue e un dito rotto. Ho stoppato il tour per chiamare i soccorsi». Il giovane denuncia lo status di questi giorni: «Accade quotidianamente, mi trovo a fare il mio lavoro e ubriaconi mi molestano, ma questo episodio mi ha segnato perché mi son sentito aggredito alle spalle mentre stavo semplicemente facendo il mio lavoro». Secondo la ricostruzione del giovane, i balordi ubriachi sarebbero dei ragazzi di Mira, ma il fatto è ancora da verificare. Da ultimo, Fornasier chiede un auspicio: «Spero che le cose cambino perché mi chiedo cosa stiamo facendo della nostra città, è questo il turismo che vogliamo? Ci rendiamo conto? Vvgliamo preservare la città? La zona di Rialto è piena di ubriachi il sabato e la domenica che fanno di tutto».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA