«Aggrediti da un pazzo in vaporetto e l'equipaggio lo ha fatto scendere»

LA DENUNCIAVENEZIA Due persone aggredite da un folle in pieno mattino a bordo di un vaporetto Actv a Piazzale Roma. La vicenda è stata raccontata da una delle vittime, che dopo aver cercato invano conforto nell'equipaggio, ha sfogato la propria rabbia sui social network, raccogliendo una serie di inviti a sporgere denuncia. «Aggredita in vaporetto in partenza da un ignoto a Piazzale Roma - racconta sul suo profilo Nerella Tozzato, titolare di un'erboristeria in calle dei Boteri - ero appena entrata nella cabina e sono stata spintonata alle...