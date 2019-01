Aggiungi un posto a tavola: a Udine c'è Dorelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATRORitorna in scena a Udine Aggiungi un posto a tavola, una delle più amate commedie musicali italiane che ha fatto cantare e ballare intere generazioni di spettatori. Firmato dall'inossidabile coppia artistica Garinei e Giovannini, scritto con la mitica Jaja Fiastri recentemente scomparsa e musicato da Armando Trovajoli, lo spettacolo sarà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine da venerdì 11 a domenica 13 gennaio. Un successo universale nel vero senso della parola per una commedia che è prima di tutto un inno alla felicità e...