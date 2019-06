Agatha Christie, intrigo veneziano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIASpionaggio, intrighi internazionali, assassini veri o presunti, c'è di tutto nella vita vera di Agatha Christie e in quella inventata, ma non troppo dei suoi personaggi, quasi sempre ispirati da persone realmente vissute (e talvolta realmente morte) come per esempio i protagonisti di Assassinio sull'Orient Express e di Assassinio sul Nilo, entrambi ufficiali della Marina italiana. Il primo era un veneziano di nome Angelo Levi Bianchini, ammazzato in Siria senza che si sia mai saputo il perché; il secondo il genero di Gabriele...