AFORISMIRICONOSCIMENTOA DINO BASILIL'Associazione italiana per l'aforisma ha conferito il premio alla carriera al giornalista Dino Basili (nella foto), ritenendolo «particolarmente autorevole e rappresentativo del genere letterario». Il riconoscimento sarà consegnato il 27 ottobre nell'ambito di Torino in sintesi, col patrocinio della regione Piemonte e del Comune. A settembre la giuria estenderà il premio a due raccolte in lingua italiana, una edita e una inedita, nonché all'antologia di un autore straniero.Dino Basili (1934, romano) ha...