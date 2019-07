CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AFFASCINANTEMODENA Immaginate un tessuto. Flessibile, con la trama di fili incrociati in bella vista ma di colore rigorosamente nero. Provate a toccarlo. A seconda di come verrà lavorato quel tessuto, avrà le sembianze di un materiale rigido e ruvido al tatto, oppure liscio e morbido come fosse velluto. O ancora duro, lucido e resistente come un metallo. È la fibra di carbonio, il materiale più leggero e resistente usato nella costruzione di automobili. È quello di cui sono fatti il telaio, la carrozzeria, le porte e molti componenti...