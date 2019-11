Adriatico, un mare di popoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTO«L'Adriatico, come il Mediterraneo, è soprattutto storia». Una storia lunga e frastagliata, varia e talvolta complicata, ma con una costante: è un mare che ha unito molto più a lungo di quanto abbia diviso, che ha contribuito a formare un'identità comune in misura maggiore di quanto abbia determinato ad allontanare le popolazioni rivierasche. Ci sono stati secoli nei quali un abitante di Spalato aveva molto più in comune con i suoi dirimpettai di Ancona che con i suoi vicini di Signo. Quelle riportate all'inizio, sono le...