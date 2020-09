Adriano De Grandis

Nessuno può dire come sarà questa Mostra. Stiamo per partire per un viaggio inconsueto. Un po' esplorare lo schermo come fosse la giungla, guardandoci sempre attorno, nel timore di qualche imboscata. Mai la Mostra è stata vissuta con questo timore, neanche durante la Guerra: e infatti negli anni più infuocati e atroci fu sospesa. Ma qui il pericolo è invisibile, appostato ovunque: ci conviviamo ormai da mesi.

Ma la Mostra c'è. I motivi che ci hanno portato a questo via sono diversi, magari non sempre condivisibili. La voglia di ripartire, di tornare al cinema, di dare vita alle nostre attività, di rilanciare l'economia di un settore al tappeto (tra i più colpiti dal Covid) si sposa inevitabilmente con l'azzardo, con la speranza che tutto vada bene, là dove siamo chiamati in tanti a trascorrere assieme giornate intere per oltre una settimana, dentro e fuori le sale, armati costantemente di mascherine, bavagli più utili perfino degli inseparabili smartphone.

Ma il cinema scalpita, com'è giusto. E il Lido diventa la terra di un luogo che ci ricollega al passato, a quella vita che fino a 6 mesi fa ci pareva insostituibile. Il cinema chiama: non ci saranno glamour e sfarzo, star divinamente attese dai fan sul red carpet; mancheranno i filmoni americani, quelli che attirano sempre, ormai anche nei festival votati di più all'arte. Ma vedremo comunque tanti film: da innamorarsene, da detestare, sicuramente anche da dimenticare. Come sempre. Quei film che spesso sono snobbati, perché un po' non finiscono nella selezione principale e un po' perché, nel tempo infingardo che viviamo interessa di più sapere di che colore sono le mutande di Scarlett Johannson che non come sia l'ultimo film di Miguel Gomes, semmai ne fossero a conoscenza, mondi che in un festival possono convivere, ma dove ormai uno oscura del tutto l'altro.

Quindi sarà una Mostra tutta da scoprire. E ovviamente anche da temere. Con tanta Italia, come forse mai. E non è detto sia un vantaggio. Sarà la prima di Roberto Cicutto, neo presidente della Biennale, nell'anno più tormentato. E, da contratto, l'ultima di Alberto Barbera, che tanto ha fatto per rilanciarla: ma lui resterà, sarebbe un errore avventurarsi con altri direttori, nomi che girano e non reggono il confronto.

Buona Mostra a tutti: mai come quest'anno l'augurio non sembra un pensiero scontato.

