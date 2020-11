LA STORIA

Ha compiuto settant'anni uno dei romanzi più celebri di Ernest Hemingway, Di là dal fiume e tra gli alberi che uscì negli Stati Uniti il 7 settembre 1950. Per avere un'edizione italiana, invece, bisogna attendere ben quindici anni, ovvero il 1965 quando Mondadori pubblica il libro, con la traduzione di Fernanda Pivano. Nel perché si sia aspettato tanto c'è la storia, tutta veneziana, del romanzo. Il protagonista, il colonnello Cantwell, ricalca lo stesso Hemingway, la principale figura femminile, Renata, è invece Adriana Ivancich, la baronessina veneziana che quando conosce lo scrittore americano è appena diciottenne e quando il romanzo esce negli Usa di anni ne ha venti. Siccome non stava bene, ai tempi, che si scrivesse di una storia d'amore per quanto platonica tra una giovane di buona famiglia e un cinquantenne, per di più sposato (e neanche una, ma quattro volte) il libro non esce in italiano.

LA RITROSIA

Non si tratta di una censura: è lo stesso Hemingway a chiedere che non sia tradotto, rendendosi conto dello scandalo che potrebbe procurare (qualcosa di simile fa ai nostri giorni Donna Leon: non vuole che i suoi libri ambientati a Venezia vengano tradotti in italiano, anche se è invero azzardato il paragone tra il premio Nobel e la giallista americana ora svizzera). La traduzione italiana di Across the River and Into the Trees esce due anni dopo la morte dello scrittore e con una sua nota: «Dopo la recente tendenza a identificare i personaggi della narrativa con persone reali, ritengo opportuno dichiarare che in questo volume non vi sono persone reali». Ovviamente non serve a nulla. A Venezia si sapeva benissimo chi fossero i protagonisti del romanzo, tanto che venivano organizzate sedute di lettura nelle quali chi conosceva l'inglese traduceva per gli altri.

Lo racconta la stessa Adriana Ivancich, nel suo libro di memorie La torre bianca, uscito nel 1980, tre anni prima che morisse suicida. Un giorno Dora, la mamma, entra all'Harry's Bar (assieme al Gritti, il luogo dove Hemingway trascorreva i suoi soggiorni veneziani) e vede in un tavolo in fondo le sue amiche che ridacchiano. Non si accorgono di lei e si rende conto che una di loro sta traducendo Across the River; le amiche la vedono, ammutoliscono, e cercano di nascondere il libro che cade per terra. Una lo raccoglie e lo nasconde in borsetta. Poi discutono con Dora senza mai nominare il romanzo. A Venezia succede un po' di tutto: un turista americano si piazza all'Harry's spacciandosi per un colonnello amico di Hemingway, si fa chiamare Adriana dicendo che ha un messaggio per lei, e quando arriva tenta di circuirla.

LE BARONESSINE

Un'altra baronessina veneziana, Afdera Franchetti che incontrava pure lei lo scrittore all'Harry's assieme alla Ivancich (1957 sposa l'attore Henry Fonda), dichiara al settimanle L'Europeo di essere lei l'eroina del romanzo, «suscitando un'imprevista rivalità fra le due fanciulle e infinite chiacchiere fra i sostenitori dell'una o dell'altra fazione» (fazioni che saranno definitivamente zittite soltanto nel 1965, quando Adriana Ivancich firmerà su Epoca un articolo dal titolo: «La Renata di Hemingway sono io»). Intanto però a Venezia un po' tutti si appassionano a quella che viene definita «guerra delle baronessine». Comunque Adriana non è soltanto la protagonista del romanzo, è stata la musa dello scrittore, come ha ben sottolineato Andrea di Robilant nel suo libro Autunno a Venezia, edito da Corbaccio un paio di anni fa. Hemingway non scriveva più da un pezzo, sembrava che gli si fosse esaurita la vena creativa, dopo Per chi suona la campana (1940) aveva pubblicato soltanto qualche racconto. La conoscenza con Adriana lo induce a rimettersi alla macchina per scrivere e a far uscire, dopo un decennio, un nuovo romanzo.

L'INCONTRO

Adriana Ivancich ed Ernest Hemingway si erano incontrati per la prima volta in un crocicchio di Latisana nel dicembre 1948. Lei attendeva sotto la pioggia l'auto dell'americano che si era attardato a villa Kechler de Asarta, a Fraforeano, dove era già stato un paio di mesi prima e aveva inaugurato il libro degli ospiti scrivendo: «Visita piacevole e buona caccia», più sotto la moglie Mary aveva aggiunto la propria firma. Nell'auto ci sono altri amici e il gruppo va in un'altra villa Kechler, quella di San Martino di Codroipo. La sveglia è alle quattro del mattino per andare a caccia di anatre nella laguna di Caorle, nella tenuta dei Franchetti. «Piove, bisogna vestirsi, uscire dal bel salone che si stende per tutta la larghezza della villa, con i ritratti degli antenati appesi alle pareti e le travi scure con le dorature lignee a sbalzo» scrive Hemingway in Di là dal fiume e tra gli alberi, e poi ancora: «Partirono due ore prima dell'alba, e dapprima non fu necessario spezzare il ghiaccio sul canale perché erano già passate altre barche. In ogni barca, al buio, in modo che lo si udiva ma senza vederlo, il barcaiolo stava ritto a poppa, col lungo remo. Il cacciatore era seduto su uno sgabello fissato al coperchio di una cassetta che conteneva la colazione e le cartucce, e i suoi due o tre fucili appoggiati a un mucchio di stampi».

AMORE PLATONICO

Adriana ed Ernest continueranno a vedersi. Lui è uno scrittore affermato, pieno di fascino, anche se a causa dell'alcol dimostra ben più dei suoi 49 anni; lei è una splendida diciottenne di buona famiglia, con aspirazioni artistiche: disegnerà la copertina per l'edizione statunitense del romanzo e per altri libri di Hemingway. Il libro ruota tutto attorno a lei: «Si trovò a spalancare la porta dell'Harry's Bar e si sentì a posto. Poi lei entrò, splendente di giovinezza e di slanciata bellezza e del disordine che il vento le aveva fatto nei capelli. Aveva una pelle pallida, quasi olivastra, un profilo che avrebbe colpito il cuore di chiunque, e i capelli bruni, di fibra vivace, le cadevano sulle spalle». Il colonnello Cantwell/Ernest dice di Renata/Adriana che i suoi occhi «forse sono la cosa più bella tra tutte le cose belle che ha, con le ciglia più lunghe che abbia mai visto e non li adopera mai se non per guardare francamente in faccia». La loro relazione, con ogni probabilità solo platonica, viene tragicamente interrotta dal suicidio dello scrittore premio Nobel, a Ketchum, Idaho, il 2 luglio 1961. Due anni dopo Adriana Ivancich si sposerà con il conte tedesco Rudolph von Rex con il quale avrà due figli, ma anche lei, come detto, finirà tragicamente la sua vita, impiccandosi il 24 marzo 1983 nella villa dove viveva, nel litorale toscano vicino ad Orbetello.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA