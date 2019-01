Adriana Albini: «Sostenere la ricerca puà cambiare la vita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAVENEZIA Adriana Albini è Veneziano dell'Anno 2018. Per la straordinaria carriera scientifica nell'ambito della ricerca oncologia e della prevenzione, culminata quest'anno con la nomina per la prima volta assegnata a un italiano nel direttivo dell'American Association for Cancer Research questa la motivazione con cui l'Associazione Settemari (presidente Luisa Vianello) ha conferito il prestigioso riconoscimento ad Adriana Albini, cittadina del mondo, cresciuta a Sant'Elena, mantenendo con orgoglio i legami affettivi con i luoghi...