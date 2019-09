Adozioni e reggaeton con Ema «Non esiste più la famiglia-tipo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA 76Ema è un film che non lascia indifferenti. Lo si può amare (dopo averlo finalmente afferrato) o detestare (perché per almeno un'ora non svela cosa vuole essere e dove vuole andare a parare). Però Pablo Larraín non è un regista qualsiasi e quindi, anche se c'è la possibilità che il film sia una stupidaggine intelligente, cerchiamo di capire meglio. Intanto di cosa stiamo parlando. C'è Ema che fa la ballerina e sta con Gastòn, che è il coreografo. Hanno adottato un figlio, Polo, che però successivamente gli viene tolto....