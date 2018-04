«Adoro la musica romantica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOArcadi Volodos, considerato, tra i pianisti più interessanti della scena interazionale, sarà domani sera al Teatro La Fenice, per un recital nell'ambito della stagione concertistica organizzata da Musikàmera. Eccellente virtuoso ma anche sensibile interprete del repertorio romantico, il quarantaseienne musicista russo eseguirà Papillons op. 2 di Schumann, 8 Klavierstücke op. 76 di Brahms e la Sonata in si bemolle maggiore n. 21 D 960 di Schubert.MUSICISTA SCHIVOGià da qualche anno Volodos ha via via limitato le sue apparizioni...