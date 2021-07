Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIVENEZIA Sconti sugli abbonamenti Actv agli studenti in vista del prossimo anno scolastico.È la richiesta che parte da Adico, (associazione difesa consumatori). Purtroppo, nonostante i miglioramenti, la pandemia non può dirsi conclusa e ci troviamo ancora a dover convivere con il Coronavirus. Non fa eccezione la scuola: nell'ultimo anno scolastico gli studenti sono andati in classe in presenza solo tre mesi su nove. Conseguentemente...