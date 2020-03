L'INTERVISTA

Il suo grande mito è Woody Allen, «ma non dirò a nessuno quale suo film mi ha spinto a iscrivermi al corso di cinema». Antonio Padovan ride divertito, «quel film è il mio portafortuna» svela il regista trevigiano reduce dal successo, al Torino Festival, del nuovo Il grande passo con Stefano Fresi e Giuseppe Battiston, col quale aveva debuttato in Finché c'è prosecco c'è speranza qualche anno fa.

Ma Woody l'ha mai incontrato?

«Sì, sì, un paio di volte a New York. Lo rivedo ancora, 6 o 7 anni fa, seduto vicino a me a uno spettacolo teatrale divertentissimo: io non smettevo di ridere mentre lui zero, era impassibile. Alla fine, si è girato verso la persona che lo accompagnava e ha detto è uno degli spettacoli più divertenti che abbia mai visto in vita mia. Lo ammiro molto. Per fare un film io ci impiego tre anni e ne esco distrutto, lui a 84 anni ne fa uno all'anno. Un mito».

I suoi registi mito oltre a Woody?

«Molti. Spielberg, Germi, Wilder, Mazzacurati, Monicelli. E Ang Lee. Mi piace molto perchè ogni volta crea film diversi, sparendo a favore della storia».

E gli attori?

«Tom Hanks. Sordi. E poi Anna Magnani, Meryl Streep. Hanks ha la bontà negli occhi. Quanto vivevo a New York uscivo con una ragazza che lavorava in un locale di Time Square, una catena che proponeva i gamberetti ispirati al film Forrest Gump. Bubba Gump Shrimp si chiamava. Locale per turisti, con tutti i memorabilia del film, come la celebre panchina. E quindi mentre la aspettavano davano sempre il film in loop. Lo avrò visto mille volte e lo amo tantissimo».

Nel nuovo film ha richiamato Battiston e Citran.

«Ho scritto i ruoli pensando a loro, pensando alle loro facce, alle loro caratteristiche. Battiston un orso, genialoide testardo e determinato. Fresi è la persona più buona al mondo, poi abbiamo cavalcato lo stereotipo del romano pesce fuor d'acqua per poi tradirlo. E Citran lo adoro, ha una naturalezza incredibile. E poi ci sono le sfumature che conosciamo noi che veniamo da questa terra. Il popolo veneto è particolare, vuole farcela da solo, non è mai contento, si impegna, e si dà spinta. Drammaturgicamente è più divertente».

Un territorio che è limite o opportunità?

«Quando vivevo a New York mi dicevano che dovevo vivere a Los Angeles, ho vissuto a Roma sei mesi e sicuramente più facile, incontri più persone. Ma qui, c'è una cosa che amo molto, quando esco con gli amici non parlo mai di cinema, mi mandano al diavolo. A Roma, invece, è come essere in un formicaio. Ho un bel rapporto con Roma, ci vado spesso per lavoro. Ma vuoi mettere uno spritz in una piazza del Veneto?».

Cosa fa un regista al tempo del coronavirus?

«Avrei dovuto iniziare la promozione de Il Grande Passo, l'uscita era prevista per il 2 aprile. Siamo ancora in attesa di sapere cosa accadrà. Nel frattempo, scrivo il prossimo».

E cosa sarà?

«Ancora prestissimo per parlarne. Avrei dovuto girare anche un video musicale e un paio di spot pubblicitari. Invece sto a casa a scrivere».

Come ha vissuto il festival di Torino? Il grande passo era l'unico italiano in concorso.

«Emozionante. Un applauso di 10 minuti alla fine. E poi Battiston e Fresi che vincono ex aequo il premio di miglior attore protagonista. Bello».

Soddisfatto del risultato?

«Per uno che non è mai soddisfatto, diciamo che sono contento».

A suo avviso, qual è il compito del regista?

«Se chiedi due ore di vita a qualcuno, lo devi emozionare. Mi piace pensare che faccio film non per me, ma per chi guarda. Amo le sale dei cinema: è come tornare bambini, c'è il grande schermo, sei seduto vicino a sconosciuti, con cui piangi o ridi. Non è come stare a casa sul divano».

Dopo Finchè c'è Prosecco, come procede la serie sull'ispettore Stucky ispirata ai gialli di Ervas?

«Sta andando avanti, i soggetti sono bellissimi, mi hanno riportato dentro un mondo che vorrei rivedere tanto. Speriamo vada in porto».

I suoi cosa hanno detto quando ha annunciato che voleva fare il regista?

«A dire la verità erano già preoccupati quando facevo l'architetto a New York. Il regista? Credo di non averlo mai detto davvero, tutt'ora pensano che non duri. E lo penso pure io. Faccio sempre finta che quello che sto girando sia l'ultimo, che poi non mi lasceranno più fare niente. E quindi mi impegno tantissimo.

Un piano B?

«Non c'è. Me toca far ben...».

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

