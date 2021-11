Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DISCO«Il mio album più personale»: così Adele presenta sui social 30, il suo quarto album, in uscita il 19 novembre, anticipato dal singolo «Easy on me». In scaletta, dodici canzoni, di cui alcune presentate dal vivo domenica sera al Griffith Observatory di Los Angeles, dove Adele si è esibita per la prima volta di fronte al figlio di nove anni Angelo, la cui voce compare in uno dei brani, la ninna nanna R'n'b My Little Love dove la...