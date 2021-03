L'attore americano Yaphet Kotto (nella foto), primo cattivo di colore nei film di James Bond degli anni 70 e poi in Alien, è morto all'età di 81 anni. «Eri una leggenda», ha scritto su Facebook la moglie Sinahon Thessa. «Hai interpretato il cattivo in alcuni dei tuoi film, ma sei un vero eroe per me e anche per molti altri». Nato a New York il 15 novembre 1939 a New York da genitori afroamericani, Kotto debuttò come attore professionista ad Harlem nel 1960 in «Otello» di Shakespeare con un cast completamente di colore. Fu il dittatore Dr Kananga nel film «Agente 007 - Vivi e lascia morire» nel 1973. Ebbe poi una nomination agli Emmy per la sua interpretazione del dittatore ugandese Idi Amin Dada nel film d'azione I leoni della guerra (1977): il film per la tv, uscito nel 1977, raccontava di un'operazione di commando israeliano nel 1976 per liberare i passeggeri di un volo Tel Aviv-Parigi dirottato in Uganda, dove i rapitori erano stati ospitati dal dittatore. Interpretò poi il capo tecnico Dennis Parker nel film di Ridley Scott «Alien, the Eighth Passenger» del 1979.

Recitò anche al fianco di Arnold Schwarzenegger nel 1987 nel thriller distopico «Running Man». Al culmine della fama, rifiutò il ruolo di Jean-Luc Picard in «Star Trek: The New Generation» (1987), una decisione di cui in seguito avrebbe detto di essersi pentito. È stato ancora il tenente Al Giardello nella serie televisiva «Homicide» (1993-1999) prima di tornare al franchise «Alien» nel 2014 prestando la sua voce al personaggio Parker nel videogioco «Alien: Isolation».

